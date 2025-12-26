जापान में चाकू से लैस हमलावर ने लोगों पर किया हमला, 15 लोग घायल
क्या है खबर?
जापान की राजधानी टोक्यो में एक युवक ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया है। इस घटना में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने लोगों पर एक अज्ञात तरल पदार्थ भी फेंका। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोक्यो के पश्चिम में मिशिमा में एक रबर फैक्ट्री में ये घटना हुई है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है।
घटना
रबर कारखाने में घुसा हमलावर
रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मिशिमा में योकोहामा रबर फैक्ट्री में एक आदमी ने कई लोगों को चाकू मारा है और अज्ञात तरल पदार्थ भी फेंका है। अग्निशमन विभाग ने कहा कि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 को अस्पताल ले जाया गया है। विभाग ने बताया कि 15 में से 8 को चाकू मारा गया और 6 लोगों पर कोई तरल पदार्थ फेंका गया।
बयान
अधिकारी बोले- शाम 4:30 बजे के करीब हुई घटना
मिशिमा के अग्निशमन विभाग के अधिकारी टोमोहारू सुगियामा ने समाचार एजेंसी AFP से कहा, "आपातकालीन सेवाओं को शाम करीब 4:30 बजे पास की एक रबर फैक्ट्री से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने 5-6 लोगों को चाकू मारा है और स्प्रे जैसा लिक्विड इस्तेमाल किया है। अधिकारी पीड़ितों की हालत पर नजर रखने और पीड़ितों को सभी जरूरी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अस्पतालों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"