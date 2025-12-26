जापान में चाकू से लैस हमलावर ने लोगों पर किया हमला, 15 लोग घायल

घटना

रबर कारखाने में घुसा हमलावर

रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मिशिमा में योकोहामा रबर फैक्ट्री में एक आदमी ने कई लोगों को चाकू मारा है और अज्ञात तरल पदार्थ भी फेंका है। अग्निशमन विभाग ने कहा कि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 को अस्पताल ले जाया गया है। विभाग ने बताया कि 15 में से 8 को चाकू मारा गया और 6 लोगों पर कोई तरल पदार्थ फेंका गया।