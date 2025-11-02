मेक्सिको के सोनारा में सुपरमार्केट में धमाका, कम से कम 23 की मौत और 11 घायल

मेक्सिको के सोनोरा राज्य की राजधानी हर्मोसिलो में एक सुपरमार्केट में धमाका होने के बाद आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 लोग घायल हुए हैं। सोनोरा के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने पुष्टि की कि इस घटना में 23 लोग मारे गए हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

घटना शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका- रिपोर्ट समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय रिपोर्टों के हवाले से बताया है कि विस्फोट शहर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हुआ। इसके बाद आग तेजी से इमारत और आसपास के वाहनों में फैल गई और कई लोग अंदर फंस गए। खबर मिलते ही बचाव टीमें मौके पर पहुंची और घायल हुए 12 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है।

बयान राष्ट्रपति ने जताया शोक मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, 'हरमोसिलो शहर के एक स्टोर में लगी आग में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए सोनोरा के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो के संपर्क में हूं। मैंने गृह मंत्री रोजा इसेला रोड्रिग्ज को परिवारों और घायलों की मदद के लिए एक सहायता टीम भेजने का निर्देश दिया है।'

मृतक मरने वालों में बच्चे भी शामिल स्थानीय रेडियो स्टेशन ने मैक्सिकन रेड क्रॉस के अध्यक्ष कार्लोस फ्रीनर के हवाले से बताया कि मृतकों में 12 महिलाएं, 5 पुरुष, 4 युवा और 2 लड़कियां शामिल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सोनोरा के रेड क्रॉस ने बताया कि 40 कर्मचारी और 10 एंबुलेंस बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं, राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास ने कहा कि ज्यादातर मौतें जहरीले धुएं में दम घुटने के चलते प्रतीत होती हैं।