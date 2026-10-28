सर्बिया में आंदोलन से निकली छात्रों की पार्टी की सरकार, वुसिक के 14 साल के शासन का अंत

सर्बिया में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। यहां अक्टूबर के ऐतिहासिक आम चुनाव में छात्र-समर्थित राजनीतिक आंदोलन 'स्टूडेंट लिस्ट' ने देश में 14 साल से शासन कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की दक्षिणपंथी सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी (SNS) को हराकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है।

स्टूडेंट लिस्ट छात्रों के नेतृत्व में बना एक गठबंधन है और जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता और खेल हस्तियां शामिल हैं। नई संसद में गठबंधन से यही नेता दिखाए देंगे।

इस नतीजे ने वुसिक के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को गहरा झटका दिया है। छात्र गठबंधन ने 250 में से 140 सीटें जीतकर आधे से अधिक वोट हासिल किए हैं।