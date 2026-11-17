इस बीच, वुसिक का आरोप है कि हाल ही में हुई कुछ गिरफ्तारियों के बाद 'स्टूडेंट लिस्ट' उनके सहयोगियों को निशाना बना रही है।

नव-निर्वाचित सांसद सारा एल साराग का कहना है कि उनका समूह सिर्फ शीर्ष स्तर पर ही नहीं, बल्कि मिलकर फैसले लेता है।

वुसिक ने खुद बड़े विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी है, जिससे कुछ लोग पहली संसदीय बैठक के दौरान किसी तरह की बाधा या तोड़फोड़ होने की चिंता जता रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि हालात स्थिर बनाए रखने के लिए संसद को 90 दिनों के अंदर नई कैबिनेट को मंजूरी देना बेहद जरूरी है।