सर्बिया की संसद में दिखेगा 'स्टूडेंट लिस्ट', वुसिक ने विरोध-प्रदर्शनों की धमकी दी
सर्बिया में पिछले महीने हुए चुनावों में अलेक्जेंडर वुसिक की पार्टी को हराकर, शिक्षाविदों और कानून के जानकारों से बना 'स्टूडेंट लिस्ट' समूह 17 नवंबर को आधिकारिक रूप से संसद में कार्यभार ग्रहण करेगा।
छात्रों के समूह ने वुसिक का लंबा शासन खत्म कर दिया है और अब अगली सरकार बनाने की बागडोर संभाल ली है। उनके 140 उम्मीदवार संसद में शपथ लेंगे।
फिलहाल, निवर्तमान प्रधानमंत्री ड्जूरो मैकुट कार्यवाहक कैबिनेट (सरकार) की अगुवाई कर रहे हैं।
वुसिक ने विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी, 'स्टूडेंट लिस्ट' पर लगाए आरोप
इस बीच, वुसिक का आरोप है कि हाल ही में हुई कुछ गिरफ्तारियों के बाद 'स्टूडेंट लिस्ट' उनके सहयोगियों को निशाना बना रही है।
नव-निर्वाचित सांसद सारा एल साराग का कहना है कि उनका समूह सिर्फ शीर्ष स्तर पर ही नहीं, बल्कि मिलकर फैसले लेता है।
वुसिक ने खुद बड़े विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी है, जिससे कुछ लोग पहली संसदीय बैठक के दौरान किसी तरह की बाधा या तोड़फोड़ होने की चिंता जता रहे हैं।
जानकारों का मानना है कि हालात स्थिर बनाए रखने के लिए संसद को 90 दिनों के अंदर नई कैबिनेट को मंजूरी देना बेहद जरूरी है।