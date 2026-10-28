सर्बिया में सरकार बदलते ही सरकारी TV ने पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए मांगी माफी, कार्यकारी संपादक का इस्तीफा

सर्बिया में दक्षिणपंथी सरकार बदलने और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के हारने के बाद सरकारी प्रसारक रेडियो टेलीविजन ऑफ वोज्वोडिना (RTV) ने अपनी रिपोर्टिंग में पक्षपात करने के लिए माफी मांगी है।

चैनल के एंकर गोरान एरोर ने टीवी पर ऑन-एयर खुलकर माना कि उनके चैनल ने मुश्किल सवालों को नजरअंदाज किया और सिर्फ एक तरफा खबर दिखाई।

इस घटना के बाद RTV के कार्यकारी प्रधान संपादक नेनाद काकिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

बता दें कि सर्बिया में हाल में हुए संसदीय चुनाव में 14 साल से सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी सरकार हारी है।