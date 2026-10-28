सर्बिया में सरकार बदलते ही सरकारी TV ने पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए मांगी माफी, कार्यकारी संपादक का इस्तीफा
सर्बिया में दक्षिणपंथी सरकार बदलने और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के हारने के बाद सरकारी प्रसारक रेडियो टेलीविजन ऑफ वोज्वोडिना (RTV) ने अपनी रिपोर्टिंग में पक्षपात करने के लिए माफी मांगी है।
चैनल के एंकर गोरान एरोर ने टीवी पर ऑन-एयर खुलकर माना कि उनके चैनल ने मुश्किल सवालों को नजरअंदाज किया और सिर्फ एक तरफा खबर दिखाई।
इस घटना के बाद RTV के कार्यकारी प्रधान संपादक नेनाद काकिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बता दें कि सर्बिया में हाल में हुए संसदीय चुनाव में 14 साल से सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी सरकार हारी है।
विरोध प्रदर्शनों के बीच RTV ने ब्लाजो पोपोविक को किया नियुक्त
RTV की इस माफी से सरकार समर्थक अन्य चैनलों जैसे इंफॉर्मर टीवी और पिंक टीवी में हलचल मच गई। इसके बाद ईमानदारी से रिपोर्टिंग की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए।
RTV के एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन ने पहले भी कहा था कि चैनल निष्पक्ष नहीं है और अक्सर सरकार का ही साथ देता है। बदलाव के प्रति अपनी गंभीरता दिखाने के लिए, RTV ने नेनाद काकिक की जगह ब्लाजो पोपोविक को नियुक्त किया है।
बता दें कि 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्बिया 104वें स्थान पर है।