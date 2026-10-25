सर्बिया चुनाव: छात्रों की 'स्टूडेंट लिस्ट' ने वूचिक को घेरा, क्या बदलेगी सत्ता की दिशा?
सर्बिया के लिए आज एक अहम दिन है। देश के मतदाता वोट डाल रहे हैं, वहीं छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक नया आंदोलन 'स्टूडेंट लिस्ट' अलेक्सांदर वुचिक की सत्ता के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। यह समूह 2024 में हुई एक जानलेवा रेलवे दुर्घटना के बाद बना था और अब यह सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ऐसे चुनाव में उतर रहा है जो उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनावी चुनौती साबित हो सकता है।
इलिजा स्रदानोविक के नेतृत्व में स्टूडेंट लिस्ट
16 लोगों की जान लेने वाले नोवी साद हादसे के बाद छात्रों ने मिलकर इस आंदोलन को खड़ा किया था। इलिजा स्रदानोविक के नेतृत्व में स्टूडेंट लिस्ट सरकार से साफ जवाबदेही, बोलने की आजादी और जनता की सुरक्षा की मांग कर रही है। वे पुरानी राजनीति से हटकर चलना चाहते हैं और पारंपरिक नेतृत्व के बजाय एक अलग तरीके से चुनाव लड़कर व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं।
सर्बिया में कड़ी टक्कर के संकेत
सर्वेक्षणों के मुताबिक, सर्बिया की राजनीति में अब बहुत करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर इस चुनाव के नतीजे वाकई कोई बड़ा बदलाव लाते हैं, तो इससे सर्बिया के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भविष्य को नई दिशा मिल सकती है।