सर्बिया चुनाव: छात्रों की 'स्टूडेंट लिस्ट' ने वूचिक को घेरा, क्या बदलेगी सत्ता की दिशा?

सर्बिया के लिए आज एक अहम दिन है। देश के मतदाता वोट डाल रहे हैं, वहीं छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक नया आंदोलन 'स्टूडेंट लिस्ट' अलेक्सांदर वुचिक की सत्ता के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। यह समूह 2024 में हुई एक जानलेवा रेलवे दुर्घटना के बाद बना था और अब यह सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ऐसे चुनाव में उतर रहा है जो उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनावी चुनौती साबित हो सकता है।