ब्रिटेन में पत्रकारों पर हमला करने और जासूसी के आरोप में 2 को दोषी ठहराया गया

ब्रिटेन में मोस्टाफा सेपावन्द और फरहाद जावदी मानेश नाम के 2 व्यक्तियों को ईरान के लिए जासूसी करने और पत्रकारों पर हमला करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है।

इनके निशाने पर ईरान इंटरनेशनल के पत्रकार और UK लॉयर्स फॉर इजराइल के संस्थापक सदस्य जोनाथन टर्नर जैसे प्रमुख लोग भी शामिल थे।

इन दोनों ने अपने लक्ष्यों से जुड़े ठिकानों की गहन निगरानी की। उनकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए।

इसके अलावा, उन्होंने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए ChatGPT जैसे टूल का भी इस्तेमाल किया था।