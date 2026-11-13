फ्रांस के 3 स्कूलों में बम होने की धमकी, स्कूलों को खाली कराया गया

फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने 'ले पेरिसियन' अखबार को बताया कि गुरुवार को मार्सेइल, मोरेज़ और लाओन के स्कूलों में बम होने की फर्जी सूचना मिली थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें खाली करा लिया गया।

मंत्रालय ने साथ ही यह भी साफ किया कि यह कोई 'सामूहिक घटना' नहीं थी। इस मामले पर बात करते हुए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस फर्जी चेतावनियों और धमकियों के इस बढ़ते चलन के खिलाफ बेहद सतर्क है।