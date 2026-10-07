सऊदी ग्रुप 150 से अधिक नए विमानों का देगा ऑर्डर, बोर्ड से हरी झंडी का इंतजार
सऊदी अरब की राष्ट्रीय विमानन कंपनी और उससे जुड़े समूहों का संगठन सऊदी ग्रुप, जिसे 'सउदिया' भी कहते हैं, वह एक रिकॉर्ड-तोड़ विमान सौदे की तैयारी कर रहा है।
सऊदी ग्रुप, राष्ट्रीय एयरलाइन और फ्लाईडील दोनों को चलाता है, वह वे एयरबस और बोइंग से कम से कम 150 नैरोबॉडी और वाइडबॉडी जेट खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
यह खरीद आंशिक रूप से उनके विमानों के बेड़े को बढ़ाने और आंशिक रूप से पुराने विमानों को बदलने के लिए होगी। सऊदी ग्रुप में रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष और फ्लाईडील के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर ने बताया कि इस योजना को बस बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
सऊदी बेड़ा: 2031 से मिलेंगी 196 डिलीवरी
अभी सऊदी ग्रुप के पास 196 विमान हैं। इस प्रस्तावित ऑर्डर से मिलने वाले विमानों की डिलीवरी 2031 से शुरू होगी और ये 2040 तक उड़ान भरते रहेंगे।
यह सिर्फ बेड़े का आकार बढ़ाने का मामला नहीं है, सप्लाई चेन में देरी की वजह से कई एयरलाइंस अपने पुराने ऑर्डरों पर फिर से विचार कर रही हैं।
सऊदी ग्रुप इस कदम से मुकाबले में बना रहना चाहता है और वैश्विक यात्रा में भविष्य के लिए तैयार रहना चाहता है।