सऊदी ग्रुप 150 से अधिक नए विमानों का देगा ऑर्डर, बोर्ड से हरी झंडी का इंतजार

सऊदी अरब की राष्ट्रीय विमानन कंपनी और उससे जुड़े समूहों का संगठन सऊदी ग्रुप, जिसे 'सउदिया' भी कहते हैं, वह एक रिकॉर्ड-तोड़ विमान सौदे की तैयारी कर रहा है।

सऊदी ग्रुप, राष्ट्रीय एयरलाइन और फ्लाईडील दोनों को चलाता है, वह वे एयरबस और बोइंग से कम से कम 150 नैरोबॉडी और वाइडबॉडी जेट खरीदने के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

यह खरीद आंशिक रूप से उनके विमानों के बेड़े को बढ़ाने और आंशिक रूप से पुराने विमानों को बदलने के लिए होगी। सऊदी ग्रुप में रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष और फ्लाईडील के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर ने बताया कि इस योजना को बस बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।