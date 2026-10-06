शेयर बाजार आज भी तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 685 अंक उछला

टॉप गेनर्स में आज ट्रेंट, PG एलेक्टरोप्लास्ट और मोतीलाल ओसवाल ने क्रमशः 12.64 फीसदी, 8.19 फीसदी और 6.93 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और PB फिनटेक के शेयरों में भी क्रमशः 6.58 फीसदी और 5.92 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

कोल इंडिया, फोएनिक्स मिल्स, बंधन बैंक, टेक महिंद्रा और फेडरल बैंक क्रमशः 3.16 फीसदी, 2.66 फीसदी, 2.45 फीसदी, 2.38 फीसदी और 2.25 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।