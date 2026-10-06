होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट के लुक में बदलाव किया गया है

होंडा ने भारत में लॉन्च की एलिवेट फेसलिफ्ट, जानिए क्या-क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

होंडा कार्स ने मंगवार (6 अक्टूबर) को भारत में अपनी मिडसाइज SUV एलिवेट का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। 2023 में लॉन्च होने के बाद से यह होंडा एलिवेट का पहला बड़ा अपडेट है। भारत दुनिया का पहला ऐसा बाजार है, जहां इसका अपडेटेड मॉडल पेश किया गया है। नई एलिवेट के साथ कंपनी ने SUV को एक अलग तरह का बाहरी लुक और ज्यादा प्रीमियम केबिन देने पर ध्यान दिया है और नए फीचर्स भी शामिल किए हैं।