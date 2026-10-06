राहुल गांधी ने कहा कि मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार-मोहन भागवत ने देशद्रोह किया है

राहुल गांधी ने कहा- मोदी-शाह, ज्ञानेश कुमार और मोहन भागवत ने देशद्रोह किया, कोई नहीं बचेगा

लेखन गजेंद्र 04:47 pm Oct 06, 202604:47 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में मंगलवार को चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च कर रहे विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद सभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आकाशवाणी भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने जो किया है, वह देशद्रोह है और कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा से केवल मुकाबला नहीं करेगा बल्कि उन्हें खत्म करेगा।