फिल्म निर्माता जॉर्ज पायस थारायिल का निधन

दिग्गज फिल्म निर्माता जॉर्ज पायस थारायिल का निधन, पृथ्वीराज सुकुमारन ने दी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 04:35 pm Oct 06, 202604:35 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता जॉर्ज पायस थारायिल का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 अक्टूबर को 63 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि, उनके निधन की वजह का पता नहीं चला है। मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निर्माता के निधन पर दुख व्यक्त किया और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है।