सऊदी अरब के रास तनुरा में अरामको कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 14 की मौत

अरामको

सऊदी अरामको ने पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना

सऊदी अरामको ने कहा कि दुर्घटनास्थल पर तुरंत आपातकालीन टीमें भेजी गईं, लेकिन मलबे से कोई भी जीवित नहीं बचाया जा सका। कंपनी ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर कंपनी से जुड़े काम को लेकर नियमित उड़ान पर था। मृतकों में यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल हैं।