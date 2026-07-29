सऊदी अरब-अमेरिका के इराक पर हमले, ईरान समर्थक लड़ाकों को निशाना बनाया; 20 की मौत
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अब सऊदी अरब भी जंग में शामिल हो गया है। बीती रात सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। PMF को ईरान समर्थक माना जाता है। PMF ने कहा कि 7 प्रांतों में स्थित उसके ठिकानों पर अमेरिकी-सऊदी हमलों के बाद कम से कम 20 लड़ाके शहीद हो गए और प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 32 अन्य घायल हो गए।
बयान
सऊदी ने कहा- ड्रोन हमलों के जवाब में उठाया कदम
अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने कहा कि संयुक्त हवाई हमलों में इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों को निशाना बनाया गया, जो अमेरिकी सैनिकों और सऊदी ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे।
सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमले हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए थे।
मंत्रालय ने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों ने पेट्रोलियम सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे कई ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिन्हें इराक से लॉन्च किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
हमलों के बाद सुलगता इलाका
🇺🇸BREAKING: US and Saudi Conduct Joint Precision Airstrikes on Iran-Aligned Terrorists in Eastern Iraq— And We Know©🇺🇸 (@andweknow) July 29, 2026
more than 30 drones were launched at the US bases, Saudi Arabia, and Kuwait. The response was immediate and precise.
This is how you answer attacks, with strength. pic.twitter.com/prWlPDDc5n
PMF
PMF ने हमलों को इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया
PMF ने अमेरिका और सऊदी के हमलों को एक खतरनाक वृद्धि, इराक की संप्रभुता का उल्लंघन और उसके आधिकारिक सुरक्षा संस्थानों पर हमला बताया।
साथ ही उसने सऊदी अरब में हुए ड्रोन हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने सऊदी अरब के दावों को 'मनगढ़ंत' बताते हुए कहा कि ये हमले हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए थे।
मुलाकात
नेतन्याहू और जेलेंस्की ने ट्रंप से की मुलाकात
व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने बैठक को 'उत्कृष्ट' बताते हुए कहा कि सार्थक चर्चा हुई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
PMF पूर्व अर्धसैनिक समूहों और गुटों का एक गठबंधन है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तब इसे जिहादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। बाद में इसे इराकी सशस्त्र बलों में एकीकृत कर दिया गया।
इराकी कानून के तहत, PMF देश के सुरक्षा बलों का हिस्सा है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
PMF का मुद्दा इराक और अमेरिका और दूसरे पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का विषय रहा है।