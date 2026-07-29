सऊदी अरब और अमेरिका ने संयुक्त रूप से इराक पर हमले किए हैं

सऊदी अरब-अमेरिका के इराक पर हमले, ईरान समर्थक लड़ाकों को निशाना बनाया; 20 की मौत

लेखन आबिद खान 05:07 pm Jul 29, 202605:07 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अब सऊदी अरब भी जंग में शामिल हो गया है। बीती रात सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए। PMF को ईरान समर्थक माना जाता है। PMF ने कहा कि 7 प्रांतों में स्थित उसके ठिकानों पर अमेरिकी-सऊदी हमलों के बाद कम से कम 20 लड़ाके शहीद हो गए और प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 32 अन्य घायल हो गए।