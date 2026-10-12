शेख हसीना प्रत्यर्पण को लेकर तकरार, BIMSTEC बैठक में शामिल नहीं होंगे बांग्लादेश के गृह मंत्री
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार के साथ चल रही तकरार के बीच पड़ोसी देश ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) में शामिल होने से इनकर कर दिया है।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद सोमवार को नई दिल्ली में हो रही BIMSTEC की अहम सुरक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी इस बातचीत में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
यह दूसरी बार है, जब बांग्लादेश के किसी मंत्री ने भारत में होने वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने से इनकार किया है। इससे पहले BRICS शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अनुपस्थित थे।
भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की समीक्षा कर रहा है
इस तनाव की मुख्य वजह यह है कि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहता है। शेख हसीना अगस्त 2024 में सरकार गिरने के बाद भारत भाग आई थीं।
भारत का कहना है कि वह अभी भी बांग्लादेश के इस अनुरोध पर विचार कर रहा है। हालांकि, इन सब के बावजूद, BIMSTEC की यह बैठक अपने तय समय पर होगी।
इस बैठक में 7 सदस्य देश एक साथ मिलकर सुरक्षा सहयोग और सीमा पार अपराध से लड़ने के तरीकों पर बातचीत करेंगे।
बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार को हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव काफी बढ़ गया है।