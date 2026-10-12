शेख हसीना प्रत्यर्पण को लेकर तकरार, BIMSTEC बैठक में शामिल नहीं होंगे बांग्लादेश के गृह मंत्री

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार के साथ चल रही तकरार के बीच पड़ोसी देश ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) में शामिल होने से इनकर कर दिया है।

बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद सोमवार को नई दिल्ली में हो रही BIMSTEC की अहम सुरक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी इस बातचीत में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

यह दूसरी बार है, जब बांग्लादेश के किसी मंत्री ने भारत में होने वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठक में भाग लेने से इनकार किया है। इससे पहले BRICS शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अनुपस्थित थे।