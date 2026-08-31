नेपाल त्रासदी पर सद्गुरु का बड़ा कदम, 1 करोड़ रुपये के दान के साथ 5 देशों को दिया अहम सुझाव

सद्गुरु ने एक हिमालयन बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे 5 देश शामिल हों। उनका कहना था कि यह बोर्ड आपदा प्रबंधन का काम देखे और हिमालय क्षेत्र के इकोसिस्टम की रक्षा करे। भयंकर बाढ़ में अब तक 903 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। इन लापता लोगों में चीन के ग्योइरोंग इमिग्रेशन सेंटर में ईशा सेक्रेड वॉक के 77 प्रतिभागी और नेपाल में ईशा के तीन स्वयंसेवक भी शामिल हैं।