एस जयशंकर ने भूटान को सौंपी 54 महिंद्रा XEV 9E, सड़कों पर दौड़ेगी हरित क्रांति

इन महिंद्रा XEV 9E में 59 किलोवॉट-घंटे की दमदार बैटरी लगी है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर, ये गाड़ियां 542 किलोमीटर तक का शानदार सफर तय कर सकती हैं। ये SUV लगभग 8 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा के चलते, इन्हें बहुत कम समय में चार्ज भी किया जा सकता है। सिंग्ये एजेंसीस और भूटान के वित्त मंत्रालय ने इन गाड़ियों को औपचारिक रूप से सौंपा। यह भारत और भूटान के बीच स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जारी साझेदारी में एक और अहम कदम है।