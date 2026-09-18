'मुसाफिरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज

'मुसाफिरी' ट्रेलर: यूट्यूब पर दिखेगा ऋचा चड्ढा का जलवा, नॉन-फिक्शन सीरीज से किया डेब्यू

लेखन ज्योति सिंह 03:45 pm Sep 18, 202603:45 pm

क्या है खबर?

ऋचा चड्ढा यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी पहली नॉन-फिक्शन डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'मुसाफिरी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें कुल 8 एपिसोड मौजूद हैं। इनका निर्माण, लेखन और मेजबानी खुद अभिनेत्री ने की है। यह सीरीज पूरी तरह से मुंबई शहर को समर्पित है, जिसने ऋचा की जिंदगी और करियर को आकार दिया है। 'मुसाफिरी' कम ज्ञात इतिहासों, उपेक्षित स्थानों, आकर्षक पात्रों और अनकही कहानियों की पड़ताल करती है।