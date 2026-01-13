यूक्रेन के लिए 2025 साबित हुआ सबसे घातक, रूसी हमले में 2,500 लोग मारे गए 

रूस और यूक्रेन के बीच वर्ष 2022 से चल रहे युद्ध में सबसे विनाशकारी साल 2025 रहा, जिसमें यूक्रेन के 2,500 नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि 2025 में यूक्रेन में संघर्ष से संबंधित हिंसा में 2,514 नागरिक मारे गए और 12,142 घायल हुए। रूसी हमलों में मारे गए अधिकतर लोग यूक्रेनी नियंत्रितत क्षेत्रों में थे।

रिपोर्ट यूक्रेन में कोई जगह सुरक्षित नहीं- संयुक्त राष्ट्र CNN ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यूक्रेन में मारे गए या घायल हुए एक तिहाई से अधिक नागरिक उन क्षेत्रों में स्थित थे, जो रूस के हमले के समय अग्रिम मोर्चे से काफी दूर थे। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में कोई भी जगह ऐसी नहीं है, जो रूसी हमलों के जद में न हो। देखा जाए तो रूस के पड़ोसी देश में कोई सुरक्षित जगह नहीं है।

हमला रूस ने हवाई हमलों को तेज किया रूस ने 2025 में यूक्रेनी शहरों के खिलाफ हवाई हमलों को तेज किया है। वह बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ नागरिक आबादी को निशाना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते एक हमले में, मॉस्को ने एक ही रात में कई शहरों पर 242 ड्रोन, 14 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 क्रूज मिसाइलें दागीं थी। इस दौरान नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और लाखों यूक्रेनी नागरिक कड़ाके की ठंड में बिजली और उपकरणों के बिना रहे।

