रूसी हमले के बाद इमारत में लगी आग को बुझाता यूक्रेन बचाव दल का सदस्य

रूस-यूक्रेन ने एक-दूसरे पर किए हमले; कीव में एक की मौत, रूस में भी कई हताहत

लेखन आबिद खान 01:20 pm Jul 19, 202601:20 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने बताया कि रूस द्वारा कीव पर रात भर किए गए हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने इन्हें कीव पर 'सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों' में से एक बताया है। वहीं, यूक्रेन ने भी मॉस्को क्षेत्र पर हमला किया है। इसमें भी एक शख्स की मौत हो गई है।