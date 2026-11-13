शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन का रूस पर भीषण ड्रोन हमला, 4 की मौत
यूक्रेन के साथ शांति प्रयासों के बीच रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और इसने 15 से अधिक इलाकों को निशाना बनाया है।
इस दौरान 1,198 ड्रोन को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया गया।
दक्षिणी वोल्गोग्राद (वोल्गोग्राद) क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है, जहां एक तेल रिफाइनरी और एक केमिकल फैक्टरी है।
यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका की अगुवाई में युद्ध खत्म करने की बातचीत जारी है और यह युद्ध अपने पांचवें साल में पहुंच गया है।
कुशनेर और विटकॉफ ने पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनेर ने हाल ही में मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डबलिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की।
वे शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच, यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले बढ़ा रहा है, ताकि क्रेमलिन की आर्थिक स्थिति पर चोट की जा सके।
वहीं, यूक्रेन रूस पर यह आरोप भी लगा रहा है कि सर्दी आने के साथ वह अपने खुद के बिजली ग्रिड को निशाना बना रहा है।