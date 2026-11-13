शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन का रूस पर भीषण ड्रोन हमला, 4 की मौत

यूक्रेन के साथ शांति प्रयासों के बीच रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और इसने 15 से अधिक इलाकों को निशाना बनाया है।

इस दौरान 1,198 ड्रोन को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया गया।

दक्षिणी वोल्गोग्राद (वोल्गोग्राद) क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है, जहां एक तेल रिफाइनरी और एक केमिकल फैक्टरी है।

यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका की अगुवाई में युद्ध खत्म करने की बातचीत जारी है और यह युद्ध अपने पांचवें साल में पहुंच गया है।