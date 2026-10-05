यूक्रेन युद्ध से बदली रूस की प्राथमिकता, GDP का 7 प्रतिशत रक्षा बजट पर खर्च करेगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस यह अतिरिक्त रकम मिसाइल, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा, सैनिकों की भर्ती और उनके वेतन के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा।

रूस अभी कम तेल से होने वाली कमाई और बजट घाटे जैसी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। इसके बावजूद वह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए सैन्य खर्च को दोगुना करने पर जोर दे रहा है।

बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोडोडिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था भारत समेत अन्य देशों पर निर्भर है और युद्ध को रोकना है तो रूस के साथ तेल व्यापार खत्म करना होगा।