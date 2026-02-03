तेल न खरीदने के ट्रंप के दावे पर रूस का जवाब, कहा- ऐसा कोई संकेत नहीं

बयान रूस ने क्या कहा? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि "इस मामले पर नई दिल्ली की ओर से अभी तक हमें कोई बयान नहीं मिला है।" पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और अपनी रणनीतिक साझेदारी को विकसित करना जारी रखेगा। बता दें कि अभी भारत की ओर से भी अमेरिकी व्यापार समझौते की विस्तृत जानकारी और खासतौर पर रूस तेल खरीद को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

बयान ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने ट्रुथ पर समझौते की जानकारी देते हुए लिखा था कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से व्यापार, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने पर बातचीत हुई थी। उन्होंने लिखा कि मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका शायद, वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि मोदी के अनुरोध पर वे अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर भी सहमत हुए, जिसके तहत अमेरिका टैरिफ कम करके 25 से 18 प्रतिशत कर देगा।

