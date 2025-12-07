रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला, 8 घायल
क्या है खबर?
रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर 51 मिसाइलें और 653 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को रोक लिया है, लेकिन देश भर में 29 स्थानों पर इनसे नुकसान हुआ है। यूक्रेन के गृह मंत्री इगोर क्लिमेंको ने बताया कि हमलों में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं।
ऊर्जा संयंत्रों
रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना
रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने कीव पश्चिमी ल्वीव समेत अन्य इलाकों में यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाया है। जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हमलों के बाद बिजली पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं, कीव के पास फास्टिव में एक रेलवे स्टेशन नष्ट हो गया है, जिससे परिवहन संपर्क बाधित हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक उक्रेनेर्गो ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बिजलीघरों और अन्य ऊर्जा ढांचों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है।