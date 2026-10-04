कीव के अहम पुलों पर रूसी हमला, 5 लाख लोगों की बढ़ी परेशानी

कीव के अहम पुलों पर रूसी हमला, 5 लाख लोगों की बढ़ी परेशानी
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में नीपर नदी पर बने बड़े पुलों पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इन पुलों का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना अपने साजो-सामान को लाने-ले जाने के लिए कर रही है। 1 से 3 अक्टूबर के बीच हुए इन हमलों से ये जरूरी पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद यातायात पर कई नई पाबंदियां भी लगानी पड़ीं। लगभग 5 लाख लोग हर दिन काम के लिए इस नदी को पार करते हैं। इन हमलों की वजह से शहर की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है।
कीव के अधिकारी अस्थायी पोंटून क्रॉसिंग पर कर रहे विचार
इन हमलों से दक्षिणी पुल पर मेट्रो सेवा रुक गई है और उत्तरी पुल पर ट्रॉलीबस का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो गया है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ गई है। अब शहर के अधिकारी लोगों की आवाजाही बनाए रखने के लिए अस्थायी पोंटून क्रॉसिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यूक्रेनी नेताओं का कहना है कि ये हमले रूस की उस योजना का हिस्सा हैं, जिसमें वह अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है।