कीव के अहम पुलों पर रूसी हमला, 5 लाख लोगों की बढ़ी परेशानी

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में नीपर नदी पर बने बड़े पुलों पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इन पुलों का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना अपने साजो-सामान को लाने-ले जाने के लिए कर रही है। 1 से 3 अक्टूबर के बीच हुए इन हमलों से ये जरूरी पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद यातायात पर कई नई पाबंदियां भी लगानी पड़ीं। लगभग 5 लाख लोग हर दिन काम के लिए इस नदी को पार करते हैं। इन हमलों की वजह से शहर की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है।