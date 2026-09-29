टिकटॉक और टेलीग्राम से अमेरिकी नागरिकों को भर्ती कर रहा रूस, यूक्रेन युद्ध के लिए 26,000 डॉलर का लालच
यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने विदेशी नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। यूक्रेन में लड़ने के लिए अब तक कम से कम 18 अमेरिकी नागरिक भी रूस की तरफ से भर्ती हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी रंगरूटों को लगभग 26,000 डॉलर (करीब 21.60 लाख रुपये) का साइनिंग बोनस दिया जा रहा है। रूस इस अभियान के तहत संभावित रंगरूटों को खोजने के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहा है।
एजेंट इस पूरी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं और हर नई भर्ती पर उन्हें कमीशन भी मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 135 देशों से आए करीब 29,000 विदेशी सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं।
कुछ जाने-माने रंगरूटों का अमेरिकी बैकग्राउंड काफी अलग
इन रंगरूटों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन पर सबकी नजर है। इनमें सेठ विलियम बेकर भी एक हैं। वह अमेरिका के पूर्व मरीन सैनिक थे, जो ऑनलाइन रूसी प्रोपेगैंडा से प्रभावित होकर यूक्रेन में लड़ने चले गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई।
इसके अलावा, विल्मर प्यूलो-मोटा भी हैं, जिनके अमेरिका में कुछ कानूनी मामले थे। वहीं, डेरेक हफमैन ने तो अपने पूरे परिवार को ही रूस में शिफ्ट कर लिया है।
बता दें कि रूस पर उत्तर कोरिया और भारत से भी नौजवानों को सेना में भर्ती करने का आरोप लग चुका है।