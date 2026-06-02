रूसी हमले में तबाह हुई इमारत के मलबे से नागरिकों को निकालते यूक्रेनी बचाव दल

रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला; 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागीं, 18 की मौत

लेखन आबिद खान 06:31 pm Jun 02, 202606:31 pm

क्या है खबर?

रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। यूक्रेन के जापोरिजिया, खार्किव और निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्रों पर रातभर हमले किए हैं। इस दौरान यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसरों, बिजली आपूर्ति सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से इसे सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है।