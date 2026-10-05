रूस की प्रयोगशाला में अज्ञात वायरस से कर्मचारी की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रूस की प्रयोगशाला में अज्ञात वायरस से कर्मचारी की मौत, सैकड़ों लोग एकांतवास में भेजे गए

लेखन गजेंद्र 09:28 am Oct 05, 202609:28 am

क्या है खबर?

रूस में एक अज्ञात वायरस से दहशत फैल गई है। यहां साइबेरिया के इरकुत्स्क में स्थित एक प्रयोगशाला में एक कर्मचारी की मौत होने के बाद अलर्ट घोषित किया गया है। द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, मृतक कर्मचारी दारिया शिपिलोवा (28) शेलेखोव शहर में प्लेग-रोधी अनुसंधान संस्थान में कर्मचारी थे। उन्हें गंभीर निमोनिया के साथ वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन जान नहीं बची। कर्मचारी की मौत के बाद रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने साइबेरिया में सैकड़ों लोगों को क्वारंटाइन में रखा है।