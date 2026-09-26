रूस का यूक्रेन पर घातक डिजिटल वार, 4 की मौत

यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर जानकारी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं, सरकारी अधिकारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि ये हमले बैंकों, पेमेंट सिस्टम और सार्वजनिक सेवाओं के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम के करीब आने पर। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइल बनाने के लाइसेंस को हरी झंडी दे दी है। ये मिसाइलें यूक्रेन को बढ़ते खतरों से निपटने में मदद करेंगी, हालांकि इनके उत्पादन में थोड़ा वक्त लग सकता है।