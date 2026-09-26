रूस का यूक्रेन पर घातक डिजिटल वार, 4 की मौत
रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमले किए हैं। इस बार उसने कीव के बड़े डेटा सेंटरों और इंटरनेट प्रोवाइडरों को खास तौर पर निशाना बनाया है। इस हफ्ते हुए इन हमलों की वजह से लगभग 1 लाख घरों में इंटरनेट ठप पड़ गया। कीव के बीचो-बीच स्थित डेटाग्रुप पर एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पोलैंड में मौजूद एक स्टारलिंक स्टेशन पर लगी आग को भी यूक्रेन के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए समन्वित हमले से जोड़ा गया है।
यूक्रेन का दावा: ट्रंप ने पैट्रियट लाइसेंस को दी मंजूरी
यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर जानकारी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं, सरकारी अधिकारियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि ये हमले बैंकों, पेमेंट सिस्टम और सार्वजनिक सेवाओं के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम के करीब आने पर। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइल बनाने के लाइसेंस को हरी झंडी दे दी है। ये मिसाइलें यूक्रेन को बढ़ते खतरों से निपटने में मदद करेंगी, हालांकि इनके उत्पादन में थोड़ा वक्त लग सकता है।