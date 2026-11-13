रूस ने कीव में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, रूस ने 71 ड्रोन रोके

रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें एक रॉकेट फैक्टरी और कीव के बाहरी इलाकों में मौजूद एक ड्रोन असेंबली शॉप भी शामिल है।

इससे पहले यूक्रेन ने रूस में कई ड्रोन हमले किए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी।

इस दौरान रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की ओर बढ़ रहे 71 ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया। इन ड्रोनों में से 5 सीधे मॉस्को पर हमले के लिए आ रहे थे।