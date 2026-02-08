रूस: विश्वविद्यालय में चाकूबाजी में 4 भारतीयों समेत कई घायल, हमलावर ने लगाए नाजीवादी नारे
क्या है खबर?
रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में चाकू से हुए हमले में कम से कम 6 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों में 4 भारतीय भी हैं। ये घटना बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के ऊफा में स्थित स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय में हुई, जहां एक हमलावर विदेशी छात्रों के छात्रावास में घुस गया और चाकूबाजी करने लगा। हमलावर को पकड़ने की कोशिश में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आइए घटना के बारे में जानते हैं।
घटना
हमलावर की उम्र 15 साल, खुद भी घायल हुआ
यह हमला ऊफा में स्थित राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय के छात्रावास में हुआ। रूस के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि चाकू से लैस एक 15 वर्षीय लड़के ने छात्रावास में प्रवेश किया और छात्रों पर हमला कर दिया। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता मेजर जनरल इरिना वोल्क ने स्थानीय मीडिया से कहा, "हमलावर ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को चाकू से घायल कर दिया गया। इसके अलावा संदिग्ध ने खुद को भी शारीरिक रूप से घायल कर लिया।"