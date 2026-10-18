अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भारत दौरा, क्या सुलझा पाएंगे व्यापार समझौते की गुत्थी?
दुनिया
अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता अभी भी अटका हुआ है। इसी को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं।
वे मुंबई और जामनगर में निवेश और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि, दोनों देशों ने फरवरी 2026 में ही एक बेसिक फ्रेमवर्क पर सहमति जता दी थी, लेकिन यह फाइनल डील कई रुकावटों की वजह से अटकी हुई है।
राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए शुल्कों पर कानूनी विवाद
राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इस वजह से दोनों देशों के लिए एक-दूसरे के टैरिफ कम करने पर सहमत होना मुश्किल हो रहा है।
भारत अमेरिका के नए व्यापार नियमों से भी खुश नहीं है, खासकर रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले संभावित जुर्माने को लेकर। इसके अलावा, भारत अपना कृषि बाजार बहुत ज्यादा नहीं खोलना चाहता और वह वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले नुकसान में भी नहीं रहना चाहता।