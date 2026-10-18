अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का भारत दौरा, क्या सुलझा पाएंगे व्यापार समझौते की गुत्थी?

राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इस वजह से दोनों देशों के लिए एक-दूसरे के टैरिफ कम करने पर सहमत होना मुश्किल हो रहा है।

भारत अमेरिका के नए व्यापार नियमों से भी खुश नहीं है, खासकर रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले संभावित जुर्माने को लेकर। इसके अलावा, भारत अपना कृषि बाजार बहुत ज्यादा नहीं खोलना चाहता और वह वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले नुकसान में भी नहीं रहना चाहता।