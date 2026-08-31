मोहन भागवत ने टोरंटो में भारत को बताया विश्वगुरु, जानिए इसके पीछे का कारण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने टोरंटो में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत को 'विश्वगुरु' बताया, जिसका मतलब है दुनिया को रास्ता दिखाने वाला गुरु। उन्होंने कहा कि भारत का विश्वगुरु बनना सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने और दूसरों की मदद करने के लिए है। भागवत ने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत ने पोलैंड के शरणार्थियों को पनाह दी थी और मध्य पूर्व के युद्धों में भी लोगों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि ये बातें दिखाती हैं कि मानवता की देखभाल करना भारत के स्वभाव में ही है।