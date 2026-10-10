भारतीय नागरिक रोहन राणे को पेरिस में 20 साल जेल, नाबालिगों के ऑनलाइन शोषण का था सरगना

राणे को 2021 में गिरफ़्तार किया गया था। दरअसल, अमेरिकी अधिकारियों ने 'डिस्कॉर्ड' प्लेटफॉर्म पर चलने वाले 'CVLT' नाम के एक नेटवर्क में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी थी। यह गिरोह कोविड-19 महामारी से पहले ही सक्रिय हो गया था। राणे को जबरन वसूली और यातना का दोषी पाया गया, जिसमें कई गंभीर पहलू भी थे। यह घटना बताती है कि ऑनलाइन की दुनिया में ऐसे छिपे हुए नेटवर्क मासूम बच्चों के लिए कितने जानलेवा हो सकते हैं।