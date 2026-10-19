अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में डेटा सेंटर बनाने का विरोध, 10,000 डॉलर के ऑफर को लोग बता रहे 'रिश्वत'

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हेजल टाउनशिप में रहने वाले लोग पास में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस योजना से जुड़े एक डेवलपर की तरफ से मिल रहे 10,000 डॉलर (9.49 लाख रुपये) के चेक को भी अस्वीकार कर दिया है और उसे 'रिश्वत' बताया है।

कई स्थानीय लोगों को लगता है कि यह पैसा केवल उनका समर्थन हासिल करने के लिए रिश्वत है, खासकर तब, जब उन्होंने अपने घरों के पीछे से पेड़ साफ होते देखे हैं।

एक निवासी ने साफ शब्दों में कहा, "मैं इसे रिश्वत कहता हूं।" यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर काम रुक जाने के बाद भी, कंपनी पैसे देना जारी रखे हुए है, लेकिन पड़ोसी इससे सहमत नहीं हैं।