अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में डेटा सेंटर बनाने का विरोध, 10,000 डॉलर के ऑफर को लोग बता रहे 'रिश्वत'
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हेजल टाउनशिप में रहने वाले लोग पास में एक बड़ा डेटा सेंटर बनाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस योजना से जुड़े एक डेवलपर की तरफ से मिल रहे 10,000 डॉलर (9.49 लाख रुपये) के चेक को भी अस्वीकार कर दिया है और उसे 'रिश्वत' बताया है।
कई स्थानीय लोगों को लगता है कि यह पैसा केवल उनका समर्थन हासिल करने के लिए रिश्वत है, खासकर तब, जब उन्होंने अपने घरों के पीछे से पेड़ साफ होते देखे हैं।
एक निवासी ने साफ शब्दों में कहा, "मैं इसे रिश्वत कहता हूं।" यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर काम रुक जाने के बाद भी, कंपनी पैसे देना जारी रखे हुए है, लेकिन पड़ोसी इससे सहमत नहीं हैं।
नॉर्थपॉइंट डेवलपमेंट ने गलत जानकारी और डर को बताया वजह
डेवलपर नॉर्थपॉइंट डेवलपमेंट का कहना है कि डेटा सेंटर और उनके प्रोजेक्ट को लेकर कई गलत और डराने वाली बातें फैल गई हैं। इसके बावजूद, शोर, प्रदूषण और हरी-भरी जगहों के खत्म होने की चिंताओं ने लोगों को अपनी जीवनशैली को लेकर चिंतित कर दिया है।
ऐसा सिर्फ यहीं नहीं हो रहा है। अमेरिका में 2026 के पहले 3 महीनों में ही, स्थानीय विरोध के कारण कम से कम 75 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट या तो रुक गए या उनमें देरी हुई।
यहां तक कि करोड़ों डॉलर जैसे बड़े ऑफर्स भी उन लोगों को मना नहीं पाए हैं जो अपने पड़ोस को जैसा है वैसा ही छोड़ना चाहते हैं।