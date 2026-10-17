बैंकॉक में IMF बैठक में हुआ बड़ा विवाद, रूस के बोलते ही 7 देश उठे और चले गए

यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। हाल के समय में IMF और विश्व बैंक की बैठकों में ऐसे गहरे मतभेद कई बार सामने आए हैं। जर्मनी का साफ कहना है कि G-20 सम्मेलन में रूस के शामिल होने के बाद अब उसे वैश्विक चर्चाओं से दूर ही रखा जाना चाहिए। वहीं, अमेरिका का मानना है कि रूस को बातचीत की मेज पर बनाए रखना सही संवाद के लिए बेहद जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी शांति वार्ता में यूरोप की ज्यादा भागीदारी की मांग की है, क्योंकि उनका देश लगातार हमलों का सामना कर रहा है। इन सब बातों से यह भी साफ हो जाता है कि दुनिया में अभी ये तनाव खत्म नहीं हुए हैं।