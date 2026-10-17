बैंकॉक में IMF बैठक में हुआ बड़ा विवाद, रूस के बोलते ही 7 देश उठे और चले गए

बैंकॉक में IMF बैठक में हुआ बड़ा विवाद, रूस के बोलते ही 7 देश उठे और चले गए
बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक बड़ी बैठक में बड़ा हंगामा हो गया। रूस के वित्त मंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के प्रतिनिधि बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। उनका यह कदम यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले के खिलाफ एक साफ विरोध था। इससे पता चलता है कि यह संघर्ष अभी भी दुनिया भर की आर्थिक चर्चाओं पर कितना गहरा असर डाल रहा है।
IMF और विश्व बैंक में बंटवारे की झलक
यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। हाल के समय में IMF और विश्व बैंक की बैठकों में ऐसे गहरे मतभेद कई बार सामने आए हैं। जर्मनी का साफ कहना है कि G-20 सम्मेलन में रूस के शामिल होने के बाद अब उसे वैश्विक चर्चाओं से दूर ही रखा जाना चाहिए। वहीं, अमेरिका का मानना है कि रूस को बातचीत की मेज पर बनाए रखना सही संवाद के लिए बेहद जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी शांति वार्ता में यूरोप की ज्यादा भागीदारी की मांग की है, क्योंकि उनका देश लगातार हमलों का सामना कर रहा है। इन सब बातों से यह भी साफ हो जाता है कि दुनिया में अभी ये तनाव खत्म नहीं हुए हैं।