ट्रंप और पुतिन के बीच डीजल समझौते का अमेरिकी-भारतीय सांसद ने विरोध किया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी डीजल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर अमेरिकी डीजल की कीमतों को कम करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। हालांकि, इसका विरोध हो रहा है।

भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने ट्रंप पर रूस से डीजल खरीदने के उनके हालिया कदम को लेकर निशाना साधा है। कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि इस कदम से रूस को यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के लिए पैसा मिल सकता है।

उनका यह भी कहना है कि इससे ईंधन की कीमतों में भी कोई खास कमी नहीं आएगी। यह आलोचना ऐसे समय में सामने आई है जब रूसी तेल पर लगे बड़े प्रतिबंधों की समय सीमा नजदीक आ रही है।