'क्वीन फॉरएवर' की रिलीज को कोर्ट से राहत, नए सफर के साथ लौट रहीं कंगना रनौत

फैंटम स्टूडियोज ने जियोस्टार इंडिया पर 250 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है। स्टूडियो का आरोप है कि फिल्म 'क्वीन फॉरएवर' उनके 2012 के सह-निर्माण समझौते और 2022 के अनुबंध का उल्लंघन करती है।

फैंटम स्टूडियोज का दावा है कि 2014 में आई फिल्म 'क्वीन' के बौद्धिक संपदा अधिकारों और उसके सीक्वल बनाने के अधिकारों पर उसका और जियोस्टार (पहले वायाकॉम18) का बराबर हक है।

इसी आधार पर स्टूडियो ने फिल्म के निर्माण और रिलीज पर सवाल उठाए हैं।