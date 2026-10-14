बिग बॉस 20: क्या नकुल ढुल सलमान खान के शो से नहीं हुए बाहर?

शो से नकुल को बाहर नहीं किया गया है। एक सूत्र ने बताया कि निर्माताओं ने शायद नकुल की 'लाइव्स' (मौके) में से एक ले ली है।

चूंकि शो की थीम 'तथास्तु' है, इसलिए नकुल को शो में बने रहने का दूसरा मौका दिया गया है। नकुल को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें सीधे रियलिटी शो से बाहर किया जा सकता है।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।