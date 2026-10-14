पंजाब की ओर से यादगार रहा उमेश का डेब्यू (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विदर्भ छोड़कर पंजाब की टीम में क्यों शामिल गए उमेश यादव? खुद बताई दिलचस्प वजह

लेखन अंकित पसबोला 04:28 pm Oct 14, 202604:28 pm

क्या है खबर?

तेज गेंदबाज उमेश यादव ने पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी 2026-27 में खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने असम की पहली पारी के दौरान 5 विकेट लिए। यह उनका पंजाब की ओर से पहला ही मैच है। अब उमेश का विदर्भ छोड़कर पंजाब से खेलने का कारण सामने आया है। दरअसल, उमेश को चोट के बाद विदर्भ के कोच की ओर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने पंजाब जाने का फैसला किया।