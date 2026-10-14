मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मौत की सजा

लेखन गजेंद्र 04:30 pm Oct 14, 202604:30 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने पति सौरभ की हत्या कर उसे नीले ड्रम में सीमेंट से जमाने के आरोप में मुस्कान रस्तोगी को जिला कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। हत्या में मुस्कान का साथ देने के लिए उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी यही सजा दी गई है। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने लगभग 13 महीने तक चले मुकदमे और 126 सुनवाईयों के बाद बुधवार को फैसला सुनाया है।