ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम के बयान पर विवाद

ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन बोले- भाजपा के पक्ष में वोट के लिए चिंता करेंगे

लेखन गजेंद्र 04:07 pm Oct 14, 202604:07 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों 6 राज्यों में नए राज्यपालों के नाम की घोषणा की है, जिसमें ओडिशा के लिए झारखंड के भाजपा नेता ब्रज मोहन राम को चुना गया है। अब ब्रज मोहन का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चित हो रहा है, जिसमें वह राज्यपाल बनकर ओडिशा में भाजपा को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उनके इस बयान पर ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (BJD) ने निराशा जताई है।