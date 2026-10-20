इजरायल में चुनाव से पहले भड़काऊ बयानों में तेजी, अब तक 227 बयान दर्ज

नेतन्याहू ने नारा दिया है, 'राइट या फिलिस्तीन।' इस नारे को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि यह नारा देश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, नेतन्याहू ने खुद सबसे कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है।

इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद, सेना गाजा में 'इंसानी जानवरों' से लड़ रही है। बाद में इन्हीं शब्दों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के एक मामले में सबूत के तौर पर पेश किया गया था।

इसी बीच, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और AI टूल्स के जरिए नफरत फैलाने वाले भाषण तेजी से फैल रहे हैं।

वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए बहुत कम गिरफ्तारियां हुई हैं। चुनाव का दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है।