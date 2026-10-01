कैलिफोर्निया में कैटालिना द्वीप के पास एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, उड़ान भरते ही समुद्र में गिरा

अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स काउंटी में कैटालिना द्वीप के पास एक रीच एयर एंबुलेंस का हेलीकॉप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हेलीकॉप्टर ने बुधवार रात कैटालिना आइलैंड के एवलॉन शहर से उड़ान भरी थी और कुछ ही सेकेंड के अंदर समुद्र में गिर गया। उड़ान भरने के सिर्फ 8 सेकंड बाद ही इसका संपर्क टूट गया था।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हेलिकॉप्टर में कुल 5 लोग सवार थे। अभी 3 लोगों को बचाने की खबर है।