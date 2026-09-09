राजनाथ सिंह ने कोलंबो में बजाया भारत की 3.80 लाख अरब रुपये की अर्थव्यवस्था का डंका, श्रीलंका से मजबूत हुए रिश्ते!
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरे का मुख्य मकसद भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्तों को मजबूत करना था। इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और विकास जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। सिंह ने राष्ट्रपति दिसानायके को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी दिया। साथ ही, उन्होंने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर दिसानायके को निजी तौर पर बधाई भी दी।
सिंह ने 3.80 लाख अरब रुपये की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया
कोलंबो में रहते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे 2014 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है, जो 1.90 लाख अरब रुपये से बढ़कर अब 3.80 लाख अरब रुपये पर पहुंच गई है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8 प्रतिशत की विकास दर और 4.7 प्रतिशत पर बनी स्थिर महंगाई दर का भी जिक्र किया। दुनियाभर में भारत की तरक्की दिखाते हुए उन्होंने नए व्यापार समझौतों और रक्षा निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी जैसी बड़ी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।