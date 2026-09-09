दिल्ली इमारत हादसे के बाद 5वीं गिरफ्तारी हुई है

दिल्ली में अवैध PG पर चलेगा बुलडोजर, सत्य निकेतन हादसे में 5वीं गिरफ्तारी

लेखन आबिद खान 12:17 pm Sep 09, 202612:17 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी वरिष्ठ MCD अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहें। उन्होंने अधिकारियों से दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों का निरीक्षण करने और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह आदेश सत्य निकेतन में PG ढहने के बाद दिया गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी।