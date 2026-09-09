मेटा ने लॉन्च किया 'म्यूज' AI असिस्टेंट

मेटा ने लॉन्च किया 'म्यूज' AI असिस्टेंट, ईमेल से शॉपिंग तक खुद करेगा कई काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:32 am Sep 09, 202611:32 am

क्या है खबर?

मेटा ने म्यूज नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो सिर्फ सवालों के जवाब देने के बजाय यूजर के लिए कई काम खुद कर सकता है। कंपनी के मुताबिक, यह AI एजेंट ईमेल भेजने, यात्रा बुक करने, शेड्यूल संभालने और ऑनलाइन खरीदारी जैसे रोजमर्रा के काम कर सकता है। मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग ने इसे ऐसा पर्सनल एजेंट बताया है, जो यूजर के लक्ष्य समझकर उनके लिए लगातार काम कर सकता है।