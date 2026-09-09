भारतीय टीम एक दिन में 2 जगहों पर खेलेगी मैच, वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे श्रेयस?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने एशियाई खेलों में जाने वाले पूरे भारतीय दल और विशेष रूप से क्रिकेट टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

मन्हास ने कहा, "मैं सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि सभी खेलों के पूरे दल को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत और उत्साह के दम पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे।"