ऑस्ट्रेलिया में घिनौने नस्लभेदी स्टिकर: भारतीय समुदाय से घर वापसी की मांग

ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के सेसनॉक में भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाले नस्लभेदी स्टिकर देखे गए हैं। इन स्टिकरों पर एक भारतीय मूल के शख्स को सड़क पर शौच करते हुए दिखाया गया है। इन पर लिखा है, 'क्या यही तुम्हारी संस्कृति है? हमें यह पसंद नहीं!' साथ ही 'अभी घर वापसी करो!' जैसी मांग भी की गई है। इन स्टिकरों में यह भी दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की 32 प्रतिशत आबादी विदेश में जन्मी है और इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है।